"Останется Арсенал в АПЛ? Я не был бы так уверен в этом. Не с таким стартовым составом и не с таким отношением некоторых игроков.

Эвертон – Арсенал – 2:1 – видео голов и обзор матча

Команда играет ужасно, никакого креатива, футболисты недостаточно работают. Микель Артета должен волноваться, полагаясь на этих футболистов, если он хочет сохранить работу.

Двенадцать голов за сезон! У них нет никаких вариантов. В матче с Эвертоном Пепе не был готов входить в штрафную – он бегал трусцой, иногда ходил пешком. Он должен делать больше! В команде есть несколько игроков, которые не выкладываются на полную. Арсенал никогда не станет забивать, если продолжит играть так же", – цитирует Ширера BBC.

Напомним, после поражения в последнем туре от команды Анчелотти Арсенал опустился на 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ и имеет в своем активе лишь 14 очков.

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