"Чи залишиться Арсенал в АПЛ? Я не був би так впевнений у цьому. Не з таким стартовим складом і не з таким ставленням деяких гравців.

Евертон – Арсенал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда грає жахливо, ніякого креативу, футболісти недостатньо працюють. Мікель Артета мав би хвилюватись, покладаючись на цих футболістів, якщо він хоче зберегти роботу.

Дванадцять голів за сезон! У них немає жодних варіантів. У матчі з Евертоном Пепе не був готовий входити у штрафний майданчик – він бігав підтюпцем, іноді ходив пішки. Він повинен робити більше! У команді є кілька гравців, які не викладаються на повну. Арсенал ніколи не почне забивати, якщо продовжить грати так само", – цитує Ширера BBC.

Нагадаємо, після поразки в останньому турі від команди Анчелотті Арсенал опустився на 15-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ і має у своєму активі лише 14 очок.

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