Эвертон обыграл Арсенал в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал продолжил свою безвыигрышную серию до семи матчей. Последнюю победу "канониры" праздновали еще первого ноября. Зато Эвертон триумфально завершил серию матчей против топ-команд – коллектив Карло Анчелотти поочередно обыграл Челси, Лестер и Арсенал.

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Благодаря этой победе Эвертон набрал 26 очков и по крайней мере до завтрашнего матча Тоттенхэма против Лестера поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Арсенал балансирует в четырех очках над зоной вылета.