Эвертон – Арсенал – 2:1 – видео голов и обзор матча
23:41 - Читати українською
Эвертон обыграл Арсенал в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
22’ Роб Холдинг
45’ Йерри Мина
Николя Пепе 35’
22’ Роб Холдинг
35’ Николя Пепе
45’ Йерри Мина
Арсенал продолжил свою безвыигрышную серию до семи матчей. Последнюю победу "канониры" праздновали еще первого ноября. Зато Эвертон триумфально завершил серию матчей против топ-команд – коллектив Карло Анчелотти поочередно обыграл Челси, Лестер и Арсенал.
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Благодаря этой победе Эвертон набрал 26 очков и по крайней мере до завтрашнего матча Тоттенхэма против Лестера поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Арсенал балансирует в четырех очках над зоной вылета.
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