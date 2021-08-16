"Горожане" минимально уступили "шпорам". Зинченко вышел на замену вместо Мэнди на 79-й минуте, но отличиться результативным действием и хотя бы сравнять счет на табло ему не было суждено.

Сенсационное поражение Зинченко и Ко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0

Через день после матча украинец отреагировал на поражение в своем Instagram. "Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр. Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, Сити", – написал он.

К слову, реабилитироваться за неудачный старт в АПЛ команда Гвардиолы сможет уже 21 августа – соперником во 2-м туре будет новичок Норвич.

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