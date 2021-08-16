"Містяни" мінімально поступились "шпорам". Зінченко вийшов на заміну замість Менді на 79-й хвилині, але відзначитись результативною дією і бодай зрівняти рахунок на табло йому не судилось.

Сенсаційна поразка Зінченка та Ко у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0

За день після матчу українець відреагував на поразку у своєму Instagram. "Не той результат, який ми хотіли, але попереду ще багато ігор. Я був радий знову бачити наших фанатів на виїзді! Вперед, Сіті", – написав він.

До слова, реабілітуватись за невдалий старт в АПЛ команда Гвардіоли зможе вже 21 серпня – суперником у 2-му турі буде новачок Норвіч.

Тоттенхем переміг Ман Сіті: Санту дебютував без сюрпризів, Менді зміцнює позиції Зінченка, а "містянам" потрібен Кейн