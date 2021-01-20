"Наша команда находится на стадии становления. Иногда игроки проводят впечатляющие отрезки и демонстрируют хороший футбол. Иногда они завоевывают себе место в основе. Нельзя раз и навсегда зафиксировать оптимальный состав. В команде всегда должна существовать конкуренция.

Лестер – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

В идеальном мире можно определить состав, который будет демонстрировать лучшую игру. Мы прошли 16 матчей без поражений, и в такой ситуации, когда результаты приходят, велик соблазн ничего не менять. Но когда требуется улучшить командную и индивидуальную форму, необходимо искать варианты.

Я не зацикливаюсь на том, какая будет реакция. Выбирая эту работу, я прекрасно знал, что в ней могут быть тяжелые периоды. На клуб был наложен трансферный запрет, в команду пришли молодые новые игроки, некоторым из которых не удалось быстро набрать форму и адаптироваться. Нам остается лишь продолжать сражаться. В ноябре мы были на ходу, сейчас же ситуация выглядит не такой безоблачной.

Мы не единственная команда, у которой возникают трудности, и я не единственный тренер, который находится под давлением. Я умею справляться с ним. Я не люблю проигрывать, и я хочу, чтобы каждый в команде был сосредоточен на том, чтобы вернуться в форму, в которой мы находились еще месяц назад. Я буду сконцентрирован на том, чтобы положить конец этому сложному периоду", – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне Челси потерпел третье за 5 матчей поражение в АПЛ и опустился на 8-е место в таблице.

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