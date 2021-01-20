"Наша команда перебуває на стадії становлення. Іноді гравці проводять вражаючі відрізки і демонструють хороший футбол. Іноді вони завойовують собі місце в основі. Не можна раз і назавжди зафіксувати оптимальний склад. У команді завжди повинна існувати конкуренція.

Лестер – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В ідеальному світі можна визначити склад, який буде демонструвати найкращу гру. Ми пройшли 16 матчів без поразок, і в такій ситуації, коли результати приходять, велика спокуса нічого не змінювати. Але коли потрібно поліпшити командну та індивідуальну форму, необхідно шукати варіанти.

Я не зациклююсь на тому, якою буде реакція. Вибираючи цю роботу, я прекрасно знав, що в ній можуть бути важкі періоди. На клуб було накладено трансферний бан, в команду прийшли молоді нові гравці, деяким з яких не вдалося швидко набрати форму і адаптуватися. Нам залишається лише продовжувати боротися. У листопаді ми були на ходу, зараз же ситуація виглядає не такою безхмарною.

Ми не єдина команда, у якої виникають труднощі, і я не єдиний тренер, який знаходиться під тиском. Я вмію справлятися з ним. Я не люблю програвати, і я хочу, щоб кожен в команді був зосереджений на тому, щоб повернутися в форму, в якій ми перебували ще місяць тому. Я буду сконцентрований на тому, щоб покласти край цьому складному періоду", – цитує Лемпарда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні Челсі зазнав третьої за 5 матчів поразки в АПЛ і опустився на 8-ме місце в таблиці.

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