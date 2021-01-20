Лестер встречался с Челси в рамках 18 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Челси на Футбол 24.

Лестер уже в первой 45-минутке сделал разницу – Ндиди с лету красивым ударом попал в штангу, а уже от нее круглый залетел в ворота. За несколько мгновений до перерыва Мэддисон удвоил преимущество, расстреляв Мэнди в одно касание после паса из глубины.

Лестер уверенно победил Челси и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Во втором тайме Челси пытался отыграться – ему это почти удалось. На последних минутах забил Вернер, но мяч отменили после просмотра VAR. 0:2 – подопечные Лэмпарда расположились на 8 строчке с 29 очками. Команда Роджерса временно возглавила турнирную таблицу с 38 зачетными баллами.