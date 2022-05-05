"Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но с виду скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью разрушать и строить с самого начала.

На арене Десны, где уже провели матч, обнаружили 500-килограммовый неразорванный снаряд

Мы прочли заявление министра, что дортмундская Боруссия вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня", – отметил Дорошко в комментарии Футбол News.

Напомним, наши воины уже выбили российских кафиров из Черниговской области, поэтому местное население находится в относительной безопасности и строит надежды на восстановление инфраструктуры. Стадион имени Юрия Гагарина, на котором свои домашние поединки Десна был разбомблен рашистами.

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