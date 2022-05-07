Стадіон ім. Ю. Гагаріна до і після руйнувань / Сайт Міністерства молоді та спорту

З перших днів повномасштабного вторгнення російські загарбники говорили, що знищують лише військові об'єкти, але Україна та весь цивілізований світ переконались у неправдивості усіх без виключення їхніх заяв. Це підтверджує і статистика руйнувань.

Десна очікує на допомогу від дортмундської Борусії у відбудові стадіону в Чернігові

Як інформує офіційний сайт Мінмолодьспорту, через обстріли росіян було пошкоджено 41 спортивний та 17 молодіжних об’єктів. Характер їхніх руйнувань різний – від вибитих вікон та понищеного даху до суттєво і частково пошкоджених будівель та майна. Повністю зруйновано ж було 12 спортивних об'єктів і 1 молодіжний.

Найбільше постраждала інфраструктура на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині. Список зруйнованих або пошкоджених об’єктів наразі неповний, адже частина України ще перебуває під тимчасовою окупацією росіян, а на окремих територіях Київської та Чернігівської областей триває розмінування.

Росія напала на Україну: Челсі став американським, жахіття власника клубу УПЛ (LIVE)