"Ко всем защитникам Шахтера есть вопросы. Не знаю, кто будет играть в ответном матче, но что-то с этим Обамеянгом нужно делать. Надо однозначно надежнее играть в обороне и держать этого игрока. Я все понимаю, что Обамеянг опытный, мастеровитый и техничный исполнитель, но так давать себя обыгрывать, как это позволил с собой сделать Гочолейшвили... Ну, не должно так быть на таком уровне.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Стоит ли Ракицкому играть персонально против Обамеянга? Да нет, Ракицкий, если будет играть, должен заниматься своим делом, которое ему удается лучше всего – быть лидером в центре обороны. Он, вероятно, и заменит Бондаря во Франции. Вообще, не такой он, тот Обамеянг, и страшный. Просто сыграть надо надежнее с ним, повторюсь. Не давать ему пространства. Вот сегодня он и забил, и отдал. Хотя до игры все же говорили, вы, журналисты, писали, что надо быть с ним максимально внимательным", – поделился Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Обамеянг стал одним из главных героев игры – габонец сначала забил сам, а затем создал гол Ндиайе. Поединок Шахтер – Марсель завершился ничьей 2:2, ответный матч запланирован на 22 февраля.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч