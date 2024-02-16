"До всіх захисників Шахтаря є питання. Не знаю, хто буде грати в матчі-відповіді, але щось із цим Обамеянгом потрібно робити. Треба однозначно надійніше грати в обороні і тримати цього гравця. Я все розумію, що Обамеянг досвідчений, майстерний і технічний виконавець, але так давати себе обігрувати, як це дозволив з собою зробити Гочолейшвілі... Ну, не має так бути на такому рівні.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Чи варто Ракицькому грати персонально проти Обамеянга? Та ні, Ракицький, якщо буде грати, має займатися своєю справою, яка йому вдається найкраще – бути лідером в центрі оборони. Він, певно, і замінить Бондаря у Франції. Взагалі, не такий він, той Обамеянг, і страшний. Просто зіграти треба надійніше з ним, повторюсь. Не давати йому простору. От сьогодні він і забив, і віддав. Хоча до гри всі ж говорили, ви, журналісти, писали, що треба бути з ним максимально уважним", – поділився Маркевич у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Обамеянг став одним з головних героїв гри – габонець спочатку забив сам, а потім створив гол Ндіайє. Поєдинок Шахтар – Марсель завершився нічиєю 2:2, матч-відповідь запланований на 22 лютого.

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