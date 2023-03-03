"Результат очень положительный, я доволен работой, которую мы проделали, надежностью в обороне. Барселона обыгралиа Реал на его поле. Это был тяжелый матч. Победа потрясающая. Мы не знали, как держать мяч, было тяжело выигрывать дуэли на половине поля мадридцев. Мы хорошо защищались без мяча, хорошо боролись без него.

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Болельщики проявили солидарность. Я доволен, но мы должны улучшить нашу игру в борьбе за мяч: мы не можем отдавать мяч соперникам. Я доволен результатом, но не матчем. У нас есть определенное преимущество. Нам придется очень хорошо побороться. Барса хорошо защищалась. Второй матч дома, с нашими болельщиками – это позитив. Но я все равно вижу Реал фаворитом.

План был другим. Доминировать на половине поля соперника. Защищаться с мячом, но сегодня мы не смогли этого сделать. Мы не были аккуратны с мячом. У Реала не было явных моментов.

Сегодня мы не можем похвастаться своим выступлением. Это не та игра, в которую мы хотим играть. Мы хотим создавать больше голевых моментов. Это не та игра, которую мы хотим. Бывают моменты, когда соперник может доминировать над тобой. Как ты отбираешь мяч у Крооса и Модрича. Это нужно ценить, и это чрезвычайно", – приводит слова Хави Marca.

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