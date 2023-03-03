"Результат дуже позитивний, я задоволений роботою, яку ми виконали, надійністю в обороні. Барселона обіграла Реал на його полі. Це був важкий матч. Перемога приголомшлива. Ми не знали, як тримати м'яч, було важко вигравати дуелі на половині поля мадридців. Ми добре захищалися без м'яча, добре боролися без нього.

Автогол Мілітао у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 0:1

Вболівальники проявили солідарність. Я задоволений, але ми повинні покращити нашу гру в боротьбі за м'яч: ми не можемо віддавати м'яч суперникам. Я задоволений результатом, але не матчем. У Барси є певна перевага. Нам доведеться дуже добре поборотися. Ми добре захищалися. Другий матч вдома, з нашими вболівальниками – це позитив. Але я все одно бачу Реал фаворитом.

План був іншим. Домінувати на половині поля суперника. Захищатися з м'ячем, але сьогодні ми не змогли цього зробити. Ми не були акуратні з м'ячем. У Реала не було явних моментів.

Сьогодні ми не можемо похвалитися своїм виступом. Це не та гра, в яку ми хочемо грати. Ми хочемо створювати більше гольових моментів. Це не та гра, яку ми хочемо. Бувають моменти, коли суперник може домінувати над тобою. Як ти відбираєш м'яч у Крооса та Модріча. Це потрібно цінувати, і це надзвичайно", – наводить слова Хаві Marca.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида