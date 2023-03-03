В первом полуфинальном матче Кубка Испании Барселона одолела Реал со счётом 1:0. Смотрите гол и видеообзор матча на Футбол 24.

В первом полуфинале Кубка Испании между Реалом и Барселоной был зафиксирован самый низкий процент владения мячом каталонской команды во всех соревнованиях с сезона 2013/14 – 35.3%. Об этом информирует Opta.

Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида

Несмотря на эту статистику, именно команда Хави вышла победителем первой встречи. Ключевой эпизод матча случился на 26 минуте, когда Эдер Милитао срезал мяч в собственные ворота.

Автогол Милитао стал четвёртым в истории Эль Класико в XXI веке. Три из них были забиты в пользу Барселоны, когда каталонская команда играла на выезде: Иван Эльгера забил в свои ворота в мае 2002 года в Лиге чемпионов, Рафаэль Варан – в феврале 2019 года в Кубке Испании, и вот теперь автоголом отличился ещё и Милитао.