"У нас одно желание – мы хотим продолжать играть в футбол и жить. Это самое важное в стране, где идет война. Спортивные результаты в такой ситуации отходят на второй план. Но очень важно не сдаваться и продолжать играть чемпионат. В среду мы отправимся во Львов Позже поедем в Киев, потом снова вернемся в Европу. Это много часов путешествий. Однако я надеюсь, что игроки успеют психологически восстановиться после игры с Бенфикой.

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Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо, ведь у "горняков" была возможность приобрести футболистов высокого уровня. Вспомним тех же Нереса, Траоре... Динамо же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что Шахтер потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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