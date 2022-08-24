"Нашей самой большой проблемой была не Бенфика, а ситуация в целом. Мы привлекаем игроков из академии, однако они пока не готовы к такому уровню. У нас в защите играют 19-летний Забарный, 20-летний Вивчаренко, 22-летний Сирота. Мы могли сделать немного – только помешать нашему сопернику забивать.

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Бенфика заслуживает этой победы, поздравляю их и желаю хорошего выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Лиссабонцы – команда очень высокого уровня и квалификации, они играют в зрелищный, динамичный и организованный футбол, но пока слишком рано говорить, сможет ли Бенфика претендовать на победу в турнире.

Мы же на этой неделе приступим к новому чемпионату, где будем играть с 18-20-летними футболистами. Не хочу искать в этом оправданий, но Бенфика была в обоих матчах сильнее Динамо. Мы сделали невозможное", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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