"У нас одне бажання – ми хочемо продовжувати грати у футбол та жити. Це найважливіше у країні, де триває війна. Спортивні результати в такій ситуації відходять на другий план. Але дуже важливо не здаватися та продовжувати грати чемпіонат. У середу ми вирушимо до Львова, згодом поїдемо до Києва, потім знову повернемося до Європи. Це багато годин подорожей автобусом, що додає складнощів. Проте я сподіваюся, що гравці встигнуть психологічно відновитися після гри з Бенфікою.

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Не варто порівнювати Шахтар з Динамо, адже у "гірників" була можливість придбати футболістів високого рівня. Згадаймо тих же Нереса, Траоре... Динамо ж із моменту мого приходу до клубу робить ставку на українських гравців, вихованців академії. Це не так легко, у футболі потрібні гравці з інших країн і культур, це створює хорошу конкуренцію та змагальний дух.

Шкода, що Шахтар втратив своїх гравців. Цей сезон буде дуже важким для нас усіх. Ми поки не уявляємо, коли та в яких умовах ми гратимемо, чи будуть обстріли під час матчів. Але ми маємо продовжувати грати – це дуже важливо для всіх", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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