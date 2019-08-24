"Не варто очікувати чогось від Маріуполя у матчі з Шахтарем", – Воробей

Іспанія — 01:02 1129
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Рома близька до підписання Яремчука, – ЗМІІталія — 23 серп 2507
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"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснивЛіга Європи — 23 серп 10677
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Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплатиІспанія — 23 серп 2037