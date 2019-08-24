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"Не варто очікувати чогось від Маріуполя у матчі з Шахтарем", – Воробей

06:30 261 Читать на русском
"Не варто очікувати чогось від Маріуполя у матчі з Шахтарем", – Воробей
Андрій Воробей / Фото прес-служби Шахтаря

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей оцінив перспективи Маріуполя у поєдинку з "гірниками".

 

"Важко порівнювати Шахтар і Маріуполь. Маріуполь все ж буде трохи втомленим після єврокубків.

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Плюс, ви самі розумієте, що майстерність у гравців Шахтаря набагато вища. Чогось очікувати від гри Маріуполя проти Шахтаря не варто. Думаю, у них особливо нічого не вийде. Може, Шахтар і не зможе перемогти без зусиль, але він прогнозовано виграє", – наводить слова Воробея Террикон.

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Нагадаємо, матч 5-го туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 25 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

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Маріуполь Маріуполь Шахтар - Маріуполь Андрій Воробей Андрій Воробей Шахтар Шахтар
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