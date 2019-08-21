Шищенко: Победу над Мариуполем Шахтер посвятит Пихаленку – и это будет правильно

Бывший игрок и тренер Шахтера Сергей Шищенко поделился ожиданиями от матча "горняков" против Мариуполя в рамках 5-го тура УПЛ.

Напомним, в свое время Шищенко в составе донецкого Металлурга стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Позже он выступал за Шахтер и тренировал команду "горняков" U-19, а сейчас возглавляет перволиговый Николаев.

"Думаю, Каштру уже адаптировался в украинском футболе и Шахтере. Когда приходит главный тренер, то адаптация всегда проходит быстро, если есть хорошая атмосфера и хорошие условия для работы. Тем более, в Шахтере много бразильских игроков, у них один язык с Каштру, поэтому адаптация быстро прошла и в плане общения. Это тоже имеет большое значение. И результаты показывают, что в Каштру в Шахтере сейчас все хорошо.

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У Мариуполя одна проблема – они не могут использовать арендованных у Шахтера игроков. Не знаю, как у них условия прописаны сейчас, но в этом у Мариуполя всегда была проблема.

В Шахтере всегда поддерживают своих игроков. Помним, как Макса Малышева поддерживал Тайсон. Поэтому я думаю, что Александр Пихаленок не исключение. Конечно и гол, и если будет победа, то ее посвятят Пихаленку. И это будет правильно", – цитирует Шищенко Сегодня.

Отметим, Пихаленок получил тяжелую травму колена в матче против Львова и пропустит 6 месяцев. В прошлом сезоне 22-летний хавбек выступал за Мариуполь на правах аренды.

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