Соведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Смоловой прокомментировал пенальти в матче 20-го тура УПЛ между Вересом и Динамо (1:1) после фола Бенито.

"Абсолютно никаких претензий к судейству. Бенито – "тук-тук", но я об этом говорю уже почти в каждом видео о Динамо.

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Его квалификация не соответствует уровню задач. Да, он атлетичен, он силен, он быстро бежит. Но вот уровень принятия игровых решений... Его реакция – очень слабая, не соответствует уровню Динамо", – сказал Смоловый в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Динамо в матче с Вересом пропустило с пенальти на 90+9 минуте, упустив, казалось, стопроцентную победу. После 20-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут на четвертой строчке, набрав 35 очков (и имеют 3 игры в запасе).

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