Співведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Смоловий прокоментував пенальті у матчі 20-го туру УПЛ між Вересом та Динамо (1:1) після фолу Беніто.

"Абсолютно жодних претензій до суддівства. Беніто – "тук-тук", але я про це говорю вже майже у кожному відео про Динамо.

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Його кваліфікація не відповідає рівню завдань. Так, він атлетичний, він сильний, він швидко біжить. Але ось рівень прийняття ігрових рішень... Його реакція – дуже квола, не відповідає рівню Динамо", – сказав Смоловий у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Динамо у матчі з Вересом пропустило з пенальті на 90+9 хвилині, втративши, здавалось, стовідсоткову перемогу. Після 20-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть на четвертій сходинці, набравши 35 очок (і мають 3 гри в запасі).

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