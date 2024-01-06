Тоттенхэм обыграл Бернли в Кубке Англии, а Эрик Дайер, которого сватают в Баварию, пропустил матч. Постекоглу после игры объяснил отсутствие защитника травмой. Когда тренеру еще раз задали аналогичный вопрос, он резко ответил:

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"Он получил травму и даже не тренировался. Трансфер? Мужик, это совсем другая тема. Но не сомневайтесь в моей честности. Если я говорю, что он травмирован, то он травмирован. Другое меня не интересует. Спросите у него сами. Я же не придумал травму. Была бы другая причина – я бы так и сказал".

Далее у тренера спросили, может ли Тоттенхэм позволить себе потерять Дайера в момент кризиса с центральными защитниками, учитывая свежую травму Дэвиса. Постекоглу спокойно ответил: "Да".