Тоттенхем обіграв Бернлі в Кубку Англії, а Ерік Дайєр, якого сватають в Баварію, пропустив матч. Постекоглу після гри пояснив відсутність захисника травмою. Коли тренеру ще раз поставили аналогічне питання, він різко відповів:

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"Він отримав травму та навіть не тренувався. Трансфер? Мужик, це зовсім інша тема. Але не сумнівайтесь в моїй чесності. Якщо я кажу, що він травмований, то він травмований. Інше мене не цікавить. Запитайте в нього самі. Я ж не вигадав травму. Була б інша причина – я б так і сказав".

Далі в тренера запитали, чи може Тоттенхем дозволити собі втратити Дайєра в момент кризи з центральними захисниками, зважаючи на свіжу травму Девіса. Постекоглу спокійно відповів: "Так".