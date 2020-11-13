"Всегда резонанс вызывает, когда люди в одной команде долго завоевывают доверие, выигрывают трофеи, строят успешную команду, что было у Луческу и Шахтера, а потом меняют на соперника. Не смотрю сейчас на это с точки зрения какого-то предательства, что это некрасивый поступок. Хочу смотреть на это с точки зрения всего украинского футбола.

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Приход такого тренера в наш украинский футбол – это очень большой позитив и плюс. Мы понимаем, что конкуренция – это двигатель прогресса. Если будет слабое Динамо, очень снизится уровень Шахтера. Будет слабый Шахтер – Динамо не сможет выступать на высоком уровне.

Пример: Селтик стал 10 раз чемпионом Шотландии, когда Рейнджерс упал во Вторую лигу. Мы часто смотрим чемпионат Шотландии? Когда был там Швед, я раз посмотрел, как он вышел на замену, и все. Нет смысла смотреть.

А когда какой-то шотландец, испанец или француз смотрит чемпионат Украины... Противостояние Шахтера и Динамо – это всегда интересно. С приходом Луческу это противостояние настолько обострится, что оба клуба будут вместе двигаться в еврокубках. Ведь в Лиге чемпионов сейчас будет очень тяжело", – сказал Белик в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

К слову, Динамо Мирчи Луческу после 9-ти туров возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Шахтер идет вторым, отставая на один пункт от "бело-синих".

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