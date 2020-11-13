"Месси дебютировал в Лиге чемпионов в поединке против Шахтера в 2004 году. С тех пор мы встречались 9 раз. Мы всегда здороваемся друг с другом, жмем друг другу руку. Я крикнул ему: "Лео!", после чего подошел и поговорил.

Луческу ответил на насмешки из-за выпрашивания футболки у Месси

О чем мы говорили? Я сказал: "У меня дома есть футболка знаменитого Пеле. Я хочу, чтобы рядом с ней была твоя". Он жестом предложил повесить ее на стену, после чего сказал мне: "Ты – очень сильный человек". Мы очень уважаем друг друга, это нормально в мире спорта. Что Месси должен был сделать в той ситуации? Повернуться спиной?" – цитирует тренера Динамо Digi Sport.

Напомним, Барселона одолела киевлян со счетом 2:1. После первого круга группового турнира ЛЧ подопечные Луческу набрали одно очко и занимают 3 место квартета, опережая Ференцварош благодаря лучшей разнице голов.

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