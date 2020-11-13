"Завжди резонанс викликає, коли люди в одній команді дуже довго завойовують довіру, потім виграють трофеї, будують успішну команду, що було у Луческу і Шахтаря. А потім міняють на суперника. Не дивлюся зараз на це з точки зору якоїсь зради, що це негарний вчинок. Хочу дивитися на це з точки зору всього українського футболу.

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Прихід такого тренера в наш український футбол – це дуже великий позитив і плюс. Ми розуміємо, що конкуренція – це двигун прогресу. Якщо буде слабке Динамо, дуже знизиться рівень Шахтаря. Буде слабкий Шахтар – Динамо не зможе виступати на високому рівні.

Приклад: Селтік став 10 разів чемпіоном Шотландії, коли Рейнджерс впав до Другої ліги. Ми часто дивимося чемпіонат Шотландії? Коли був там Швед, я раз подивився, як він вийшов на заміну, і все. Немає сенсу дивитися.

А коли якийсь шотландець, іспанець чи француз дивиться чемпіонат України... Протистояння Шахтаря і Динамо – це завжди цікаво. З приходом Луческу це протистояння настільки загостриться, що обидва клуби будуть разом рухатися в єврокубках. Адже в Лізі чемпіонів зараз буде дуже важко", – сказав Бєлік в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, Динамо Мірчі Луческу після 9-ти турів очолює турнірну таблицю УПЛ, Шахтар йде другим, відстаючи на один пункт від "біло-синіх".

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