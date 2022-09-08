"Я – не український Неймар, я – український Мудрик. Це звучить краще.

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Перехід до АПЛ? Подивимося взимку. Було багато розмов щодо можливого трансферу, щодо клубів, які мною цікавляться, але це нормально. Взимку подивимося, що станеться. Я вважаю, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал — дуже хороша команда, з хорошим тренером.

Зараз я в Шахтарі. Хочу грати в цій команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди. Зараз це мій дім. Не зможу сказати "ні" Арсеналу у випадку отримання пропозиції, але не все залежить тільки від мене", – розповів Мудрик CBS Sports.

Нагадаємо, в останні дні літнього трансферного вікна "каноніри" намагалися підписати 21-річного українця, але не змогли вдовольнити фінансові апетити Шахтаря, хоча сам Михайло начебто узгодив контракт з Арсеналом.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?