Ведущий инсайдер Европы Фабрицио Романо похвалил Михаила Мудрика после его перформанса в поединке первого тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Украинец оформил гол и два ассиста.

"Появилась новая потенциальная звезда. Если вы посмотрите на то, что делал Михаил Мудрик сегодня, поймете, почему Шахтер отклонил предложения в 30-35 миллионов на прошлой неделе.

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Качество, скорость, гол, ассисты – он считается топом, топовым талантом. Вот почему Шахтер хотел более 50 миллионов евро", – написал Романо в Twitter, где у него 11,7 млн читателей.

Напомним, летом к Михаилу было приковано едва ли не главное внимание на украинском трансферном рынке, но "горняки" категорически отказывались отпускать вингера. На него претендовали Арсенал, Брентфорд, Ювентус, Байер и другие клубы.

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