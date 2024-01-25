– Почему Ворскла приняла такое решение?

– Я объяснил нашу позицию еще два месяца назад. С того времени ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг, как продолжение нашей позиции. Ничего нового.

Ворскла официально вышла из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины – впереди выборы президента УАФ

– То есть дело в том, что Павелко находится в СИЗО без решения суда?

– Там ключевое не только по Павелко. Кто заместители будущего главы УАФ? Где программа? Что с судейством? Ни у одного человека в Украине нет ответов. Поэтому такое решение.

– Сегодня, 25 января, Шевченко должны назначить председателем УАФ. Он на встречах с руководителями областных ассоциаций презентовал свою программу?

– Я не знаю ни о встрече, ни о программе для Полтавской области.

– А чего вы от него вообще ждете на должности?

– Я не могу ничего сказать. Вообще. Мы не увидели ни стратегии, ни команды, абсолютно ничего. Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и высказывания позиции и мнений

– Вы уже думали, в какую другую местную ассоциацию вступить? Насколько я понимаю, для аттестации УПЛ на следующий сезон нужно обязательно быть членом региональной ассоциации.

– Не надо ничего для аттестации УПЛ. Никто никуда вступать не будет. Мы со стороны будем наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.

– Но спортивный юрист Илья Скоропашкин подробно разобрал эту ситуацию и сказал, что членство в региональных ассоциациях является обязательным.

– В какой федерации сейчас Динамо и Шахтер? Мы члены УПЛ, которая является коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте разной х*рни.

– Динамо в киевской городской ассоциации, а Шахтер - в своей областной.

– Вы приводите пример ассоциации Кочетова, которая не является членом УАФ, – сказал Лысак в комментарии Sport-Express.

Напомним, уже сегодня, 25 января, состоится Конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации. Единственным кандидатом является Андрей Шевченко. Андрей Павелко, который возглавлял Ассоциацию с 2015 года, отстранен судом от должности и находится в СИЗО.

"У Ворсклы могут быть проблемы": спортивный юрист прокомментировал выход полтавчан из областной Ассоциации