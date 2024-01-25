– Чому Ворскла ухвалила таке рішення?

– Я пояснив нашу позицію ще два місяці тому. З того часу нічого не змінилося. Тому ми просто зробили логічний крок, як продовження нашої позиції. Нічого нового.

Ворскла офіційно вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини – попереду вибори президента УАФ

– Тобто справа в тому, що Павелко перебуває в СІЗО без рішення суду?

– Там ключове не тільки по Павелку. Хто заступники майбутнього очільника УАФ? Де програма? Що з суддівством? У жодної людини в Україні немає відповідей. Тому таке рішення.

– Сьогодні, 25 січня, Шевченка повинні призначити головою УАФ. Він на зустрічах із керівниками обласних асоціацій презентував свою програму?

– Я не знаю ні про зустріч, ні про програму для Полтавської області.

– А чого ви від нього взагалі чекаєте на посаді?

– Я не можу нічого сказати. Взагалі. Ми не побачили ні стратегії, ні команди, абсолютно нічого. Ми найбільший соціальний проект в Полтавській області плюс не останній клуб в Україні, і нам здається, що ми заслуговуємо на повагу. Ми маємо право вільного волевиявлення і висловлення позиції і думок

– Ви вже думали, в яку іншу місцеву асоціацію вступити? Наскільки я розумію, для атестації УПЛ на наступний сезон потрібно обов'язково бути членом регіональної асоціації.

– Не треба нічого для атестації УПЛ. Ніхто нікуди вступати не буде. Ми з бокуі спостерігатимемо, як саме буде розвиватися український футбол.

– Але спортивний юрист Ілля Скоропашкін детально розібрав цю ситуацію і сказав, що членство в регіональних асоціаціях є обов'язковим.

– В якій федерації зараз Динамо та Шахтар? Ми члени УПЛ, яка є колективним членом УАФ. Тому не придумуйте різної х*рні.

– Динамо в київській міській асоціації, а Шахтар – у своїй обласній.

– Ви наводите приклад асоціації Кочетова, яка не є членом УАФ, – сказав Лисак у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, вже сьогодні, 25 січня, відбудеться Конгрес УАФ, на якому оберуть нового президента організації. Єдиним кандидатом є Андрій Шевченко. Андрій Павелко, який очолював Асоціацію з 2015 року, відсторонений судом від посади і перебуває в СІЗО.

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