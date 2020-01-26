Не представляю, как Милевский будет играть против Динамо, – Попов

Бывший защитник Динамо Горан Попов признался, что не смог бы выйти на поле в матче против "бело-синих", как это планирует сделать нападающий Динамо Брест Артем Милевский.

"Недавно звонил Милевскому. Увидимся с ним в Турции. Планирую также прийти 27 января на матч. Не представляю, как он будет играть против Динамо.

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Шесть месяцев назад я закончил карьеру, и если бы я сейчас играл за Вардар, я, наверное, отказался бы выйти на поле против Динамо, потому что не хотел бы играть против родной для себя команды", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо Киев – Динамо Брест состоится в понедельник, 27 января. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

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