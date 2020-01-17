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"Они даже не пьют сейчас", – Милевский назвал основную причину неудач Динамо

17 января 18:20 570 Читати українською
"Они даже не пьют сейчас", – Милевский назвал основную причину неудач Динамо
Артем Милевский / фото из открытых источников

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что, по его мнению, негативно влияет на игру и результаты киевской команды.

"Почему Динамо сейчас так играет? Я думаю, что дело в коллективе. Например, в Динамо Брест в прошлом сезоне был прекрасный коллектив. Мы собирались вместе примерно раз в неделю. А в Киеве, я уверен, игроки после тренировки прыгают в свои авто, и все - кто куда. Они даже не могут по бокалу пива выпить. Они даже не пьют сейчас.

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Я думаю, что важно сразу после тренировки не разъезжаться к женам, к родителям. Соберитесь, пообедайте – это час-полтора. Не обязательно пить пиво. Выпейте кофе, обсудите тренировки, расскажите какую-нибудь историю, посмейтесь. Важно, чтобы коллектив был. Но я не вижу в Киеве этого коллектива сейчас", – сказал Милевский Youtube-каналу Вацко Live.

Напомним, Милевский выступал за первую команду киевского Динамо с 2002 по 2013 год. Сейчас он защищает цвета Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси в сезоне 2019.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Милевский Артем Милевский
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