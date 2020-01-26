toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС

Не уявляю, як Мілевський буде грати проти Динамо, – Попов

12:38 59 Читать на русском
Не уявляю, як Мілевський буде грати проти Динамо, – Попов
Артем Мілевський / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Динамо Горан Попов зізнався, що не зміг би вийти на поле у матчі проти "біло-синіх", як це планує зробити нападник Динамо Брест Артем Мілевський.

 

"Нещодавно телефонував Мілевському. Побачимось з ним у Туреччині. Планую також прийти 27 січня на матч. Не уявляю, як він буде грати проти Динамо. Шість місяців тому я закінчив кар'єру, і якби я зараз грав за Вардар, я, напевно, відмовився би вийти на поле проти Динамо, тому що не хотів би грати проти рідної для себе команди", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

"Вони навіть не п'ють зараз", – Мілевський назвав основну причину невдач Динамо

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Динамо Брест відбудеться у понеділок, 27 січня. Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Саутгейт може змінити Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед
09:33
1295
Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Горан Попов Горан Попов Динамо Динамо Динамо Брест Динамо Брест Динамо - Динамо Брест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Атлетіко
13:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук