Не уявляю, як Мілевський буде грати проти Динамо, – Попов

Колишній захисник Динамо Горан Попов зізнався, що не зміг би вийти на поле у матчі проти "біло-синіх", як це планує зробити нападник Динамо Брест Артем Мілевський.

"Нещодавно телефонував Мілевському. Побачимось з ним у Туреччині. Планую також прийти 27 січня на матч. Не уявляю, як він буде грати проти Динамо. Шість місяців тому я закінчив кар'єру, і якби я зараз грав за Вардар, я, напевно, відмовився би вийти на поле проти Динамо, тому що не хотів би грати проти рідної для себе команди", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, матч Динамо Київ – Динамо Брест відбудеться у понеділок, 27 січня. Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

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