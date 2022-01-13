"Не святкуй перед моїм обличчям – я тебе вб'ю!": Бонуччі осатанів на останніх секундах Суперкубка Італії
Кінцівка Суперкубка Італії між Інтером та Ювентусом була гарячою не лише на футбольному полі.
Захисник туринців Леонардо Бонуччі стояв на бровці поля і чекав свого виходу суто під серію пенальті. Не судилося – Алексіс Санчес заштовхав м'яч у сітку, вирвавши для Інтера перемогу 2:1.
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Під гарячу руку Бонуччі потрапив генеральний секретар міланців Крістіано Моццільйо, який поруч святкував успіх свого клубу. "Не святкуй перед моїм обличчям, якого біса ти це робиш? Я тебе вб'ю!" – закричав чемпіон Європи, штовхаючи функціонера. На щастя, бійки вдалося уникнути.
За свою надмірну емоційність Бонуччі вже отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро.
Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії