Кінцівка Суперкубка Італії між Інтером та Ювентусом була гарячою не лише на футбольному полі.

Захисник туринців Леонардо Бонуччі стояв на бровці поля і чекав свого виходу суто під серію пенальті. Не судилося – Алексіс Санчес заштовхав м'яч у сітку, вирвавши для Інтера перемогу 2:1.

"Іноді здається, що футбол винайшов диявол": Аллегрі шокований поразкою Ювентуса в Суперкубку Італії

Під гарячу руку Бонуччі потрапив генеральний секретар міланців Крістіано Моццільйо, який поруч святкував успіх свого клубу. "Не святкуй перед моїм обличчям, якого біса ти це робиш? Я тебе вб'ю!" – закричав чемпіон Європи, штовхаючи функціонера. На щастя, бійки вдалося уникнути.

За свою надмірну емоційність Бонуччі вже отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії