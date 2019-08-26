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"Не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных": Де Лигт не ожидал, что не сыграет в первом туре Серии А

06:00 13 Читати українською
"Не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных": Де Лигт не ожидал, что не сыграет в первом туре Серии А
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт был удивлен непопаданием в стартовый состав туринцев на матч 1-го тура Серии А против Пармы (1:0).

 
Джорджо Кьеллини 21’
21’ Джорджо Кьеллини

"Естественно, я бы предпочел сыграть. На тренировках я не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных, поэтому это стало для меня неожиданностью.

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Конечно, я уважаю решение тренера. Я должен быть реалистом, ведь защитники, которые сыграли – Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, долгое время считались лучшим дуэтом центральных защитников в мире.

Я должен заработать свое место в стартовом составе. Первые пять недель были тяжелыми физически, но я заметил, что становлюсь сильнее. Требования здесь ничем не отличаются от того, к чему я привык в Аяксе. Тренер хочет, чтобы мы читали игру и движение соперников.

Я до сих пор осваиваюсь с языком, знаю несколько футбольных терминов, но я хочу значительно улучшить свой итальянский. Я посещаю курсы пять раз в неделю, и все идет хорошо", – цитирует Де Лигта ANSA.

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Италия Ювентус Ювентус Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Парма - Ювентус
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