"Не отримував натяків на те, що залишуся на лавці запасних": Де Лігт не очікував, що не зіграє в першому турі Серії А

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт був здивований непотраплянням у стартовий склад туринців на матч 1-го туру Серії А проти Парми (1:0).

"Звісно, я б вважав за краще зіграти. На тренуваннях я не отримував натяків на те, що залишуся на лавці запасних, тому це стало для мене несподіванкою.

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Звичайно, я поважаю рішення тренера. Я повинен бути реалістом, адже захисники, які зіграли, – Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні, тривалий час вважалися найкращим дуетом центральних захисників у світі.

Я повинен заробити своє місце в стартовому складі. Перші п'ять тижнів були важкими на фізичному рівні, але я помітив, що стаю сильнішим. Вимоги тут нічим не відрізняються від того, до чого я звик в Аяксі. Тренер хоче, щоб ми читали гру і рух суперників.

Я до сих пір освоююся з мовою, знаю кілька футбольних термінів, але я хочу значно поліпшити свою італійську. Я відвідую курси п'ять разів на тиждень, і все йде добре", – цитує Де Лігта ANSA.

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