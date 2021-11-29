"Больше всех заслуживает Левандовски, без вопросов. Это было бы логично. Однако я бы проголосовал за Жоржиньо, потому что это мой любимый футболист. Но по итогам двух лет (в 2020-м награда не вручалась) это, однозначно, Левандовски. Здесь двух мнений не может быть.

"Золотой мяч-2021": Шевченко, Месси и другие легенды назвали свои тройки призеров

По слухам, награду получит Месси? Это будет очень несправедливо. Не пойму, откуда там Месси, Бензема, Салах. С явным преимуществом должен победить Левандовски.

Кандидатуры Жоржиньо и Канте не так популярны, потому что это полузащитники, а призы, в основном, дают нападающим, которые забивают голы. Я, как полузащитник, и Пирло вручил бы, и Хави, и многим другим хавбекам. Но это редкость.

Заканчивается ли эра Месси и Роналду? Да. Никто не вечен. Думаю, в последующие годы будут другие претенденты – Холанд, Мбаппе", – цитирует Кравченко Tribuna.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча-2021" начнется сегодня, 29 ноября, в 21.30 по Киеву.

"Золотой мяч" 2021: места в последней десятке топ-30, новые награды и сюрприз от France Football – онлайн-трансляция