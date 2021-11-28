Стали известны некоторые результаты голосования за "Золотой мяч-2021" – в частности, за кого отдали свои голоса экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Немецкое издание Bild раскрыло имена тех, кому отдали призовые места в борьбе за "Золотой мяч-2021" такие мировые звезды как Лионель Месси, Андрей Шевченко и еще несколько легендарных личностей, сообщает sport.pl.

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Так, Месси первое и третье места отдал своим одноклубникам – Неймару и Мбаппе, а второе место занял Роберт Левандовски. Шевченко выбрал такую ​​тройку: Месси (первое место), Левандовски (второй) и Жоржиньо (третий).

Известно, за кого проголосовали и некоторые функционеры:

Франц Бекенбауэр (1-й – Левандовски, 2-й – Кьеллини, 3-й – Нойер).

Лотарь Маттеус (1-й – Левандовски, 2-й – Салах, 3-й – Месси).

Фабио Каннаваро (1-й – Месси, 2. Левандовски, 3-й – Жоржиньо).

Карл-Хайнц Румменигге (1-й – Левандовски, 2-й – Месси, 3-й – Бензема).

Маттиас Заммер (1-й – Левандовски, 2-й – Жоржиньо, 3-й – Холанд).

Марко Ван Бастен (1-й – Салах, 2-й – Левандовски, 3-й – Лукаку).

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