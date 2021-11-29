"Найбільше заслуговує Лєвандовскі, без питань. Це було б логічно. Проте я проголосував би за Жоржінью, бо це мій улюблений футболіст. Але за підсумками двох років (у 2020-му нагорода не вручалася) це, однозначно, Лєвандовскі. Тут двох думок не може бути.

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За чутками, нагороду отримає Мессі? Це буде дуже несправедливо. Не збагну, звідки там Мессі, Бензема, Салах. З явною перевагою має перемогти Лєвандовскі.

Кандидатури Жоржінью і Канте не такі популярні, бо це півзахисники, а призи зазвичай дають нападникам, які забивають голи. Я, як півзахисник, і Пірло вручив би, і Хаві, і багатьом іншим хавбекам. Але це рідкість.

Чи закінчується ера Мессі та Роналду? Так. Ніхто не вічний. Думаю, в наступні роки будуть інші претенденти – Холанд, Мбаппе", – цитує Кравченка Tribuna.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" розпочнеться сьогодні, 29 листопада, о 21:30 за Києвом.

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