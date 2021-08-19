Форвард "горняков" Даниил Сикан готов доказать, что попадание в основной список сборной Украины на сентябрьские поединки с Казахстаном, Францией и Чехией не является случайным.

"Я даже когда проснулся, то не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.

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Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную", – цитирует Сикана сайт ТК Футбол.

Напомним, Даниил выступал за молодежные команды, проведя всего 25 матчей и забив 13 мячей. В основной список 20-летнего нападающего Шахтера перевел новый наставник "сине-желтых" Александр Петраков.

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