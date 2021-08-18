"Нужен результат. Впереди пять игр и каждая из них – финальная. Это не клубный футбол. Поэтому сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.

Петраков официально возглавил сборную Украины

Будут ли довызваны новые игроки в сборную? Тарас Качараба из Славии и Даниил Сикан из Шахтера уже включены в основной список, а в резерв я внес Сергея Булецу из луганской Зари.

Я хорошо оцениваю шансы сборной Украины в борьбе за выход в финальную часть ЧМ. Я уже говорил, что впереди пять игр. Это не клубный футбол, где можно где-то догнать, наверстать... Здесь каждый матч финальный. Как на чемпионате мира: вышел, выиграл, прошел дальше, нет – уехал домой. Все! Только так. Ребята меня знают, я их знаю, я с ними разговаривал, так что посмотрим.

Как я сейчас воспринимаю момент начала работы с национальной командой? Сплю плохо, по два-три часа, просыпаюсь... Трудно. Принял такое непростое решение... Но я умею держать удар", – сказал Петраков в комментарии УАФ.

Напомним, первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередную игру отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною