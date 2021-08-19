Форвард "гірників" Данило Сікан готовий довести, що потрапляння в основний список збірної України на вересневі поєдинки з Казахстаном, Францією й Чехією не є випадковим.

"Я навіть коли прокинувся, то не очікував такої новини. Приємно отримати перший виклик. Залишилося тільки тренуватися і доводити, що я гідний.

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Взагалі не очікував, що викличуть. Бачив, що був у розширеному списку, але не очікував, що потраплю до основного. Є мотивація довести тренеру, що він не просто так мене викликав у збірну", – цитує Сікана сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Данило виступав за молодіжні команди України, провівши загалом 25 матчів і забивши 13 м'ячів. До основного списку 20-річного нападника Шахтаря перевів новий наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков.

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