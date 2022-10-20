"Единственным моим мнением может быть то, что Криштиану Роналду приберегли на выходные против Челси. Это единственный вариант, который логически объясняет его полное отсутствие с Тоттенхэмом. Конечно, я думаю, что Роналду будет разъяренным. Я не ожидал от него ничего другого.

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Большая проблема Эрика Тэн Хага состоит в том, что подходя к следующему трансферному окну, он должен очень тщательно обдумывать свои действия. Если он часто не видит Роналду в стартовом составе своей команды, ему придется освободить его от контракта. Он должен отпустить его. Это несправедливо ко всем – к клубу, Роналду, Тен Хагу. Первый вопрос ему после каждой игры: "Почему Роналду не в старте?".

Теперь это будет история для СМИ. Юнайтед выиграл со счетом 2:0, а главная история будет о Роналду. Так быть не может. Все сидят и думают, почему Манчестер Юнайтед просто не отпустил его летом, если Тен Хаг знал, что Роналду не был в его планах. Это меня сбивает с толку. Если это так, то Роналду надо было отпустить. Это будет мешать Тен Хагу двигаться вперед до тех пор, пока Роналду не уйдет, ведь это кумир и суперзвезда", – цитирует Фердинанда Daily Mail.

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