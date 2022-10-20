"Єдиною моєю думкою може бути те, що Кріштіану Роналду приберегли на вихідні проти Челсі. Це єдиний варіант, яий логічно пояснює його повну відстутність з Тоттенхемом. Звичайно, я думаю, що Роналду буде розлюченим. Я не очікував від нього нічого іншого.

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Велика проблема Еріка Тен Хага полягає в тому, що підходячи до наступного трансферного вікна, він повинен дуже ретельно обмірковувати свої дії. Якщо він часто не бачить Роналду у стартовому складі своєї команди, то йому доведеться звільнити його від контракту. Він мусить відпустити його. Це несправедливо до всіх – до клубу, до Роналду, до Тен Хага. Перше питання йому після кожної гри: "Чому Роналду не в старті?".

Тепер це буде історія для ЗМІ. Юнайтед виграв з рахунком 2:0, а головна історія буде про Роналду. Так не може бути. Всі сидять і думають, чому Манчестер Юнайтед просто не відпустив його влітку, якщо Тен Хаг знав, що Роналду не був у його планах. Це мене збиває з пантелику. Якщо це справді так, то Роналду треба було відпустити. Це заважатиме Тен Хагу рухатися вперед до того дня, поки Роналду не піде, адже це кумир та суперзірка", – цитує Фердінанда Daily Mail.

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