"Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не очень даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Будковский прокомментировал слухи о переходе в Ворсклу

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру", – сказал Бутко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, вторую половину сезона 2020/21 Богдан провел в аренде в турецком Эрзуруме, однако не смог помочь команде удержаться в сильнейшем дивизионе. С июля, после завершения контракта с Шахтером, Бутко остается без команды.

Команда свободных агентов 2021 – они забивали за сборную Украины, Динамо, Шахтер, покоряли ЛЧ, отказывались от России