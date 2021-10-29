"Не очень даже форму поддерживал": Бутко признался, планирует ли продолжить карьеру футболиста
Экс-защитник Шахтера Богдан Бутко поделился своими дальнейшими планами.
"Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не очень даже форму поддерживал. Но это не проблема.
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Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру", – сказал Бутко в комментарии Meta Ratings.
Напомним, вторую половину сезона 2020/21 Богдан провел в аренде в турецком Эрзуруме, однако не смог помочь команде удержаться в сильнейшем дивизионе. С июля, после завершения контракта с Шахтером, Бутко остается без команды.
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