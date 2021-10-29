"Оскільки літнє трансферне вікно зачинилося, займався іншими сімейними питаннями. Цікаві мені клуби встигли укомплектуватись. Не дуже навіть форму підтримував. Але це не проблема.

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Думаю, ближче до зимового антракту, коли відкриється трансферне вікно, займатимусь питанням подальшого працевлаштування. Думаю, багато часу набрати форму мені не знадобиться. Це питання швидко вирішується на зборах. Хочу продовжувати кар'єру", – сказав Бутко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, другу половину сезону 2020/21 Богдан провів в оренді у турецькому Ерзурумі, однак не зміг допомогти команді втриматись у найсильнішому дивізіоні. З липня, після завершення контракту Шахтарем, Бутко залишається без команди.

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