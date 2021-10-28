"Пока конкретного разговора на эту тему не было, на контакт со мной никто не выходил. Разговор был летом, но очень быстро все закончилось, поскольку нужно было в этом контексте решать финансовый вопрос, бесплатно меня отпускать тогда никто не хотел.

Ворскла готовится подписать Будковского, – источник

Привлекает ли меня вариант с Ворсклой? Конечно, почему нет? Команда борется за призовые места, соответственно, этот вариант мне интересен.

В Десне о продлении соглашения со мной никто не разговаривал. Мой контракт действует до 31 декабря, хотя по сути до последнего тура, ведь там уже все разъезжаются по отпускам. Поэтому будет видно. Пока что я являюсь игроком Десны. А насчет долгов в клубе... Они стали немного меньше, но все равно хорошего мало", – отметил Будковский в комментарии Footboom.

Напомним, Будковский перебрался в Десну в январе 2020 года из Зари. В текущем сезоне провел за команду Александра Рябоконя 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде