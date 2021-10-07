На трансферном рынке все еще можно найти множество украинских и не только футболистов, которых можно подписать абсолютно бесплатно. "Футбол 24" знакомит читателей с командой имени Евгения Хачериди.

Антон Каниболоцкий (33 года) – вратарь

Застал славные времена в донецком Шахтере: 9 титулов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Работа с Луческу, селфи с Роналду, просмотр со скамейки запасных, как играют величайшие звезды Лиги чемпионов. В этом турнире успел провести все 90 минут на выезде с ПСЖ (поражение 0:2 с феерией Ибрагимовича) и дома с Мальме (победа 4:0). Поиграл в молодежной сборной Украины (более 20 матчей, участник Евро-2011). Далее были Азербайджан (Карабах), Польша (Медзь) и возвращение на родину (Карпаты, Минай). Без клуба с 1 июля 2021 года.

Есть и другие достойные персоны на этой позиции. Роман Пидкивка (26 лет, молодежная сборная Украины, Карпаты, Арсенал Киев, Черноморец). Александр Надь (36, множество матчей за Говерлу и Дебрецен). Дмитрий Безрук (25, Черноморец, Сабах, сборные Украины всех уровней, кроме главной). Игорь Березовский (31, Легия, Дармштадт, Льерс).

Евгений Хачериди (34 года) – центрбек

Сейчас экс-динамовца Трансфермаркт оценивает в каких-то 350 тысяч евро. Это 5 самый дорогой свободный агент среди украинских футболистов по состоянию на 7 октября 2021 года. После ухода Хачериди из Динамо Киев был ПАОК. В Греции Евгений успел выиграть чемпионат и Кубок. То же, только по 2 раза, делал и в УПЛ. Затем был вояж в Динамо Брест. Свой последний на сегодня официальный матч центрбэк, за плечами которого 51 матч и 3 гола в национальной сборной Украины, сыграл аж 28 ноября 2020-го. Скоро исполнится целый год.

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Пожалуй, самый статусный игрок этой символической дрим-тим (10 титулов). Несмотря на все 34-летний защитник не сдается и надеется вернуться. Бунтарь с непростым характером под 2 метра ростом. Забивал даже в еврокубках (в матче Лиги Европы против АЗ). Его история напоминает о том, как быстро проходит слава. Безумный потенциал, упущенные шансы, ошибки, которые все почему-то запомнили больше, чем успехи. В какой-то момент переоценил собственные возможности, сейчас трудно найти себя. Футбол после пандемии стал еще более экономным. Так что неудивительно, что Хачериди пока играет в другие виды спорта.

Василий Прыйма (30 лет) – центрбек

Защитник с навыками опорника, который забивал за молодежные и юношеские сборные Украины, в УПЛ и даже итальянской Серии Б. За плечами огромный опыт. Металлург Донецк, Заря, Фрозиноне, Торино, Шахтер Солигорск, Карпаты. Последний матч провел за Черноморец 5 ноября 2020 года. Стал свободным агентом в феврале. Очень мало играл в предыдущие сезоны. В этом году большую часть времени уделяет семье.

Богдан Бутко (30 лет ) – правый защитник

Самый дорогой из этой символической сборной по версии Трансфермаркт, который оценивает экс-фулбека сборной Украины в 675 тысяч евро. Заслужил респект за то, что отказался второй раз переезжать в Россию по идеологическим причинам, приняв сознательное решение. Мечтал вернуться в сборную Украины, но попал в плен турецких обещаний Эрзурума и оказался очень разочарован. Уже спустя месяц хотел сбежать из клуба. Сетовал, что вернулся на 20 лет в прошлое. Ужасные условия, 3 новых тренера за несколько месяцев. В итоге клуб вылетел из турецкой Суперлиги.

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В одном из недавних интервью упрекнул руководство Шахтера, мол, прекратил попадать в состав, как подозревает, больше по инициативе боссов клуба, а не тогдашнего наставника Луиша Каштру. Интересно, что после этого принял участие в открытии футбольной школы донецкого клуба в Харькове. Провел в системе "горняков" 13 лет, но больше всего матчей сыграл за Ильичевец. Забивал или ассистировал в чемпионатах Украины, Польши, ЛЧ и ЛЕ. В национальной команде 33 матча, 1 голевой пас. Чемпион Европы 2009 среди сборных U-19, 6 титулов с Шахтером. С июля Бутко ищет новую команду. Ностальгирует по временам в команде Шевченко.

Артем Сухоцкий (28 лет ) – левый защитник

Так же с июля 2021-му без клуба находится бывший фулбек Зари. Оценен TM в 500 тысяч евро. Запомнился результативными действиями в чемпионатах Украины и Словакии, на групповом этапе Лиги Европы (за матч против Атлетика даже попал в символическую сборную тура). Возможно, зря покинул Зарю. Зато стал чемпионом Словакии. Затем последовали аренды в минское Динамо. Десна выкупила у Слована универсального игрока (способен закрыть позицию в полузащите, центре или на правом фланге) за 250 тисяч евро, но потом что-то пошло не так.

Вячеслав Шарпар (34 года) – центральный полузащитник

Забивал в ворота лондонского Арсенала в рамках группового этапа Лиги Европы. Провел более 300 официальных матчей на серьезном уровне, почти 60 результативных действий. Своими голами в Украине огорчал такие клубы, как Шахтер, Заря, Днепр, Металлист. Поездил в Казахстан, Молдову, Латвию. Забивал и за Волынь в Первой лиге, где последний пока что матч провел 30 мая. Без клуба находится с июля 2021 года.

Андрей Близниченко (27 лет) - правый полузащитник

Юрий Вернидуб вспоминает, что воспитанник Днепра был одним из самых талантливых футболистов Украины. В 2015 году выдал мастер-класс. Два голевых паса помогли днепрянам одолеть Шахтер Луческу в УПЛ. Одинаково результативно может сыграть как правого, так и левого вингера. Раскрыться еще больше в Шерифе, где забил 11 голов и отдал 4 ассиста за 24 матча, помешала тяжелейшая травма крестообразных связок.

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Когда восстановился, клуб из Тирасполя решил досрочно расторгнуть контракт. Обиделся на Вернидуба. Сыграть за сенсационного лидера группы Шахтера в ЛЧ очень хотелось. Однако украинский наставник считает, что Близниченко еще нужно набирать форму, а времени ждать у клуба – нету. Андрея называли "новым Коноплянкой". Забивал во всех юношеских сборных Украины. Неплохо показал себя в УПЛ, турецкой Суперлиге и Шерифе. Готовится к новому взлету?

Николай Морозюк (33 года) – левый полузащитник

Универсал, который больше играл на правом фланге и даже в обороне. В нашей символической сборной отведем ему место место на противоположном краю. Экс-динамовец, который ни за что не хочет возвращаться в Украину. Морозюк мечтает продолжить карьеру в уже привычной Турции, где провел более 70 матчей, либо другой стране. Сейчас поддерживает форму с Хачериди. Экспериментирует с позициями, шутит, что одинаково играет как центрального защитника, так и нападающего.

Когда-то забивал Норвегии за национальную сборную Украины. Ассистировал Артему Кравцу в отборе Евро-2016. Всего в карьере 23 гола и 54 результативные передачи. В частности, не раз отмечался в рамках Лиги Европы за Динамо. В составе донецкого Металлурга огорчал голами и киевский клуб, и Шахтер.

Сергей Мякушко (28 лет) – оттянутый форвард

Мастер стандартов, который забивал Шахтеру и Динамо. Воспитанник киевского клуба. Не играл с мая 2021 года. Больше всего матчей провел за Карпаты. Поездил по Европе. Достаточно неплохо играл во втором дивизионе чемпионата Испании. Отметился дублем в Кубке Польши, однако не спас Подбескидзе от вылета из турнира и тамошнего элитного дивизиона. Устал от заграничных путешествий, отказался от предложений из России и очень хочет продолжить карьеру в Украине. Может сыграть как на любом из флангов, так и впереди. Начинал с оттянутого форварда, где показал себя очень результативным игроком. Возможно, пора вернуться на подзабытую позицию?

Леонид Акулинин (28 лет) – нападающий

Воспитанник Шахтера, в активе которого 4 гола и 1 ассист за молодежную сборную Украины, где даже ставал лучшим игроком на одном из турниров. Высоченный форвард под 2 метра ростом поиграл также за литовские и чешские клубы. Забивал за Карпаты, когда львовский клуб еще играл в Премьер-лиге. Поиграл при Грозном за Арсенал Киев. Казалось, нашел себя во втором по классу чешском дивизионе, но покинул Тржинец этим летом. На удивление брутальный форвард. За несколько лет в Чехии успел заработать 7 желтых и одну красную карточки.

Факундо Феррейра (31 год) – нападающий

Свыше 100 голов и 20 ассистов за 268 матчей официальной карьеры. Лучший бомбардир УПЛ 2017/18. Уступил лишь Ярмоленко за год до того. С Шахтером взял 6 титулов. Где только не засветился. Кроме Аргентины, Ньюкасл, Сельта, Бенфика, Эспаньол. Однако больше всего матчей сыграл именно за украинский клуб, где отмечался с феноменальной частотой (в среднем 0,62 результативного действия за матч). Даже странно, что покинул Шахтер бесплатно.

Сам признает, что именно в Украине пережил лучший период своей карьеры. Очевидно, желание покорить топ-чемпионаты оказалось больше финансового фактора. В последний месяц его связывали с близким переходом в английский Ноттингем Форрест, чилийский Коло Коло и Клуж. В Румынии даже прошел медосмотр, а Дан Петреску не мог дождаться этого усиления. Но долгожданный переезд неожиданно затянулся как минимум на добрый десяток дней. Уже более 3 месяцев без команды, но вряд ли Феррейра еще долго будет находиться в статусе свободного агента.

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