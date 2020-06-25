Барселона может предложить Коутиньо или Семеду в обмен на хавбека Тоттенхэма

Барселона продолжает поиск усиления своего центрального звена.

Каталонцы готовы вернуться к кандидатуре Танге Ндомбеле из Тоттенхэма, информирует Independent.

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Француз хочет покинуть "шпор" из-за конфликта с Моуринью, но проблемой является цена. Лондонцы планируют отбить 55 млн фунтов, которые были заплачены Лиону год назад. Барселона на такие расходы не готова, поэтому может предложить альтернативу – обмен игроками. Среди главных кандидатов называются Семеду и Коутинью, которого на протяжении нескольких месяцев связывали именно с Тоттенхэмом.

Добавим, что Ндомбеле провел лишь 19 матчей в текущей АПЛ, отличился 2 голами и 2 ассистами.

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